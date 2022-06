Ljubljanska borza: SBI TOP malenkost nad gladino

Ljubljana, 2. junija - Indeks SBI TOP je v današnjem trgovanju na ljubljanski borzi pridobil 0,02 odstotka in se ustavil pri 1154,28 točke. Vlagatelji so največ prometa ustvarili z delnicami Zavarovalnice Triglav, ki so se podražile za četrt odstotka. Skupni promet je dosegel 1,52 milijona evrov.