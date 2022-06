Vreme: Popoldne spremenljivo oblačno

Ljubljana, 2. junija - Popoldne bo spremenljivo oblačno. Pozno popoldne in zvečer se bodo od severa pojavljale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. Možne bodo tudi posamezne močnejše nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 30 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Zapihal bo severovzhodnik, ponoči na Primorskem šibka burja.

V petek bo delno jasno, sprva ponekod v notranjosti pretežno oblačno in ponekod po nižinah megleno. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, nekaj jih bo možnih tudi ponoči predvsem v severnih krajih. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj Celzija.

Opozorilo: Pozno popoldne in zvečer se bodo v notranjosti pojavljale močnejše nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč.

Obeti: V soboto in nedeljo bo sončno in vroče s kakšno popoldansko nevihto. V nedeljo bodo možne tudi zvečer in v noči na ponedeljek.

Vremenska slika: Nad osrednjim delom Evrope je območje enakomernega zračnega tlaka. Neizrazita vremenska fronta valovi čez srednjo Evropo in Alpe in občasno vpliva na vreme pri nas.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sprva delno jasno, nato spremenljivo oblačno. Nevihte bodo do večera zajele večino sosednjih pokrajin, le ob severnem Jadranu bo sončno vreme.

V petek sončno, zjutraj ponekod po kotlinah lahko megleno. Popoldne in zvečer bodo v Alpah možne posamezne nevihte.