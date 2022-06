Slovenska pevka v cerkvi posnela videospot, škofija prepovedala snemanje

Murska Sobota, 2. junija - Slovenska pevka je v stolni cerkvi sv. Nikolaja v Murski Soboti posnela videospot, ki zaradi vsebine nikakor ne sodi v cerkveno okolje in krši svetost prostora ter sakralni namen cerkve, so zapisali na spletni strani Slovenske škofovske konference. Soboški škof Peter Štumpf je zato prepovedal vsa snemanja v vseh cerkvah in kapelah škofije.