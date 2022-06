Prvi naslov za Shibaharo in Koolhofa v mešanih dvojicah

Pariz, 2. junija - Japonka Ena Shibahara in Nizozemec Wesley Koolhof sta zmagovalca turnirja mešanih dvojic na odprtem prvenstvu Francije v Parizu. Štiriindvajsetletna Japonka in devet let starejši Nizozemec sta v finalu ugnala norveško-belgijsko navezo Ulrikke Eikeri/Joran Vliegen s 7:6 (5), 6:2.