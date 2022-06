V UGM Studiu prva galerijska predstavitev bratov Predanič

Maribor, 3. junija - V UGM Studiu v Mariboru danes odpirajo razstavo The Witch Twins Alena in Robija Predaniča, kar bo njuna prva predstavitev v galerijskem kontekstu. Po navedbah Umetnostne galerije Maribor (UGM) ustvarjata svetove, ujete v gibanju ali sliki, v katerih sama prevzemata glavni vlogi - pred in za objektivom.