Na nacionalni konferenci programa Državljani, enakost, pravice in vrednote izpostavili pomen prijavljanja na razpise

Ljubljana, 2. junija - Na prvi nacionalni konferenci evropskega programa Državljani, enakost, pravice in vrednote (CERV) v organizaciji društva PiNA so predstavili program, njegove cilje in možnosti, ki jih ponuja. Hkrati so začeli razpravo o vsebinskih področjih programa. Izpostavili so pomen človekovih pravic in se zavzeli za čim večje število prijav na razpise.