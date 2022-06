Občini Makole negativno mnenje revizije poslovanja v letu 2020

Makole, 2. junija - Računsko sodišče je občini Makole po opravljeni reviziji izreklo negativno mnenje za poslovanje v letu 2020 ter ji podalo priporočila za izboljšanje poslovanja. Pomembnejše nepravilnosti so ugotovili na področju priprave in izvrševanja proračuna in zaključnega računa, pa tudi pri prodaji nepremičnega premoženja in oddaji prostorov v najem.