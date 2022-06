Proti večeru po Sloveniji močnejše nevihte, možno naraščanje pretokov rek

Ljubljana, 2. junija - Pozno popoldan in zvečer se bodo od severa začele pojavljati močnejše plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. Možni so močnejši sunki vetra in toča, popoldne pa bodo narasli tudi pretoki rek, napovedujejo na Agenciji RS za okolje. Ob večjih količinah padavin z Geološkega zavoda Slovenije opozarjajo na možnost zemeljskih plazov.