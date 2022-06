Moški napadel policista pri nadzoru spoštovanja ukrepa prepovedi približevanja

Žalec, 2. junija - Policista sta v sredo zvečer v Žalcu opravljala nadzor nad spoštovanjem ukrepa prepovedi približevanja oškodovanki in ugotovila, da se je 53-letni moški kljub prepovedi nahajal v njenem stanovanju. Med postopkom je moški z nožem napadel policista. Pri tem se je poškodoval, zato so mu nudili zdravniško pomoč, so sporočili s policije.