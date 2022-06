Na ministrstvih danes večina primopredaj poslov

pripravila Barbara Dovč

Ljubljana, 2. junija - Na ministrstvih za finance, gospodarstvo, infrastrukturo, notranje zadeve, javno upravo, zdravje, zunanje zadeve, obrambo, delo, okolje in prostor, kmetijstvo, šolstvo ter kulturo so danes potekale primopredaje poslov med novimi in starimi ministri. Večina starih je ocenila, da resorje predajajo v dobrem stanju, novi pa, da jih čaka veliko dela.