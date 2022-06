Tomi Horvat se seli v graški Sturm

Murska Sobota, 2. junija - Dosedanji nogometaš slovenskega prvoligaša Mure Tomi Horvat se za najvišjo odškodnino v zgodovini kluba seli v graški Sturm, so danes sporočili muraši. Tako se bo 23-letnik v tem avstrijskem klubu pridružil rojaku Jonu Gorencu Stankoviću. Horvat je podpisal pogodbo do leta 2025 z možnostjo še eno leto, pa so zapisali pri Sturmu.