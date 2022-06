Brežan želi nadgraditi zastavljeno v Vizjakovem mandatu

Ljubljana, 2. junija - Na ministrstvu za okolje in prostor sta danes dopoldne novi minister Uroš Brežan in njegov predhodnik Andrej Vizjak opravila primopredajo poslov. Strinjala sta se, da je ta potekala korektno. Brežan bo delo začrtal v sodelovanju z zaposlenimi na ministrstvu, pri čemer želi nadaljevati in nadgraditi zastavljeno v Vizjakovem mandatu.