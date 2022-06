Po hišnih preiskavah zaradi prepovedanih drog na Severnem Primorskem štirje pridržani

Nova Gorica, 2. junija - Kriminalisti so v sredo na različnih lokacijah na Severnem Primorskem in eni na območju ljubljanske policijske uprave opravili hišne preiskave v zvezi s sumi kaznivih dejanj s področja organizirane kriminalitete oziroma s področja prepovedanih drog. Štirim osebam so odvzeli prostost, je danes sporočila policija.