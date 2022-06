Aprila nekoliko nižja rast cen industrijskih izdelkov v EU

Luxembourg, 2. junija - Cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih so se aprila na mesečni ravni v območju z evrom in EU ponovno zvišale, in sicer za 1,2 oz. 1,3 odstotka, potem ko je bila marca rast 5,3 oz. 5,4-odstotna. V medletni primerjavi so se aprila cene zvišale za 37,2 odstotka oz. 37 odstotkov, kažejo podatki evropskega statističnega urada Eurostat.