V Velenju svoje inovacije predstavljajo najboljše ekipe Hisense Europe

Velenje, 2. junija - V Velenju se je začela konferenca Hisense Europe Tech, na kateri se s svojimi prebojnimi inovacijami predstavljajo najboljše evropske ekipe podjetja s področja raziskav in razvoja. Udeleženci konference se bodo lahko seznanili z najboljšimi inovacijami zadnjih dveh let z različnih področij, kot so trajnost, umetna inteligenca in pametne naprave.