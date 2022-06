Ministrstvo in sklad pri spodbudah za usposabljanje dijakov in študentov delno učinkovita

Ljubljana, 2. junija - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS sta bila v obdobju od leta 2017 do konca marca 2021 pri dodeljevanju spodbud za krepitev praktičnega usposabljanja dijakov in študentov pri delodajalcih delno učinkovita, kaže danes objavljena revizija računskega sodišča.