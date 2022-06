Na Dolenjskem v nedeljo dobrodelni operno-tekaški maraton

Šmarješke Toplice, 2. junija - V Občini Šmarješke Toplice v nedeljo pripravljajo Dobrodelni operni maraton z mezzosopranistko in tekačico Ireno Yebuah Tiran. Ta bo združil kulturo, šport in dobrodelnost ter s tekom in petjem povezal dolenjske občine Šmarješke Toplice, Novo mesto, Šentjernej in Škocjan. Ob prireditvi bodo zbirali denarne prispevke za mlade pevske in športne upe.