Kopitarju letošnja nagrada Marka Messierja v ligi NHL

Los Angeles, 2. junija - Kapetan ekipe v severnoameriški hokejski ligi Los Angeles Kings Slovenec Anže Kopitar je osvojil nagrado Mark Messier Leadership Award. To nagrado liga vsako leto podeli "igralcu, ki ponazarja odlične vodstvene sposobnosti v svoji ekipi v rednem delu sezone, na ledu in zunaj njega, in igra vodilno vlogo v svoji skupnosti ter povečuje rast hokeja".