Ljubljana, 2. junija - Dosedanji minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek bo danes ob 13. uri (fototermin in izjava za medije) v kabinetu ministra na ministrstvu na Dunajski 22 predal posle novi ministrici Ireni Šinko, prihod in sprejem nove ministrice bo ob 12. uri (fototermin) v avli ministrstva, so sporočili z ministrstva. (STA)