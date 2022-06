Ruske sile vse bližje zavzetju Severodonecka

Kijev, 2. junija - Ruske sile so po več dneh slovitih spopadov vse bližje zavzetju Severodonecka. Kot je danes sporočil guverner regije Lugansk Sergij Gajdaj, so zasedle že 80 odstotkov mesta. Sporočil je še, da se boji na ulicah nadaljujejo in obljubil, da se bodo ukrajinske sile do konca borile za mesto, poroča francoska tiskovna agencija AFP.