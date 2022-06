Ljubljana, 2. junija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so na primorski avtocesti med priključkoma Logatec in Vrhnika proti Ljubljani odstranili posledice nesreče, še vedno je zastoj. Na primorski hitri cesti je med priključkoma Koper in Bertoki proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču promet oviran.