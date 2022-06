Rangerjem prva tekma finala vzhodne konference

New York, 2. junija - Hokejisti New York Rangers so z zmago začeli finale vzhodne konference severnoameriške lige NHL proti dvakratnim zaporednim prvakom, Tampa Bay Lightning. V dvoboju na štiri zmage so prvo tekmo v dvorani Madison Square Garden dobili kar s 6:2. Izkazal se je češki reprezentant Filip Chytil, ki je za domačo ekipo dosegel dva gola.