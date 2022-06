Na ministrstvih bodo potekale primopredaje poslov

Ljubljana, 2. junija - Potem ko so poslanci DZ na sredini seji potrdili ministre 15. slovenske vlade Roberta Goloba, bodo ti danes prevzeli posle od svojih predhodnikov. Za zdaj so napovedane predaje poslov med ministri za gospodarstvo, zunanje zadeve, obrambo, okolje in prostor, delo, javno upravo, zdravje in kulturo. Vlada se bo popoldne znova sestala na seji.