Delo o novi slovenski vladi (2. 6.)

Ljubljana, 1. junija - Uroš Esih v komentarju Med ideali in realnostjo piše o novi slovenski vladi in potrjeni ministrski ekipi premierja Roberta Goloba, ki bo moral v svoji levosredinski koaliciji pozorno balansirati med liberalno in levičarsko usmeritvijo. Avtor meni, da vlado na drugi strani za zdaj enoti nekonstruktivna opozicija bivše vladajoče stranke.