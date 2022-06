Glasgow, 1. junija - V finalu dodatnih kvalifikacij za zadnjo vozovnico za letošnje svetovno prvenstvo v nogometu bosta igrala Wales in Ukrajina. Ukrajinci so danes v Glasgowu v polfinalu premagali Škotsko s 3:1 (1:0) in si priigrali finale v Cardiffu v nedeljo, 5. junija.