Dnevnik o mandatu, ki čaka novega premierja Goloba (2. 6.)

Ljubljana, 1. junija - Miran Lesjak v komentarju Koliko obedov in koliko mandatov? piše o mandatu, ki čaka novega premierja Roberta Goloba, ki bo moral volivcem v pestrih prvih mesecih vladanja in predvolilnem razpoloženju dokazati učinkovitost in menedžerske sposobnosti. Avtor meni, da premierjevo prepričanje v dva mandata ni statistično podkrepljeno.

"Premier ne bo imel sto dni miru, tudi zato ne, ker bodo prvi meseci vladanja minevali v predvolilnem razpoloženju pred lokalnimi in predsedniškimi volitvami in všečne besede tedaj ne bodo več zadoščale. Robert Golob bo tako zelo hitro moral pri sebi demonstrirati učinkovitost, ki jo pričakuje od drugih, in menedžerske sposobnosti, ki jih nesporno ima. (...) In trajno bo na vlado čakala past, da zdaj še ona deli več, kot bi smela - njen program s svojimi številnimi in finančno zahtevnimi projekti to past odpira zelo na široko, mimo dveh menedžerjev pa v vladi ni videti nikogar, ki bi znal uporabljati zavore. Mandatar je dal večkrat vedeti, da vidi sebe in svoje partnerice v palači na Gregorčičevi dva mandata. To ni nemogoče, a je tudi pasti in skušnjav dovolj, da bi lahko leta 2026 v parlamentu imenovali kako drugo vlado. Statistika v tem pogledu ni na Golobovi strani. Se tega zaveda?"