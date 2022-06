Finance o pretrganih oskrbovalnih verigah (2. 6.)

Ljubljana, 1. junija - Nataša Koražija v komentarju Adijo! Oskrbovalne verige so zlomljene za vedno piše o razlogih, zakaj se oskrbovalne verige ne bodo več sestavile. Kot ključno navaja napoved vojne med Kitajsko in Tajvanom, ki bi lahko ogrozila motnje v oskrbi polprevodnikov vseh vrst, ter kopnenje zalog poceni izdelkov in delovne sile v Aziji.