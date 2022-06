Večer o izivih, ki čakajo novo vlado (2. 6.)

Ljubljana, 1. junija - Rok Kajzer v komentarju SDS je mala mal'ca piše o izivih, ki čakajo vlado novega premierja Roberta Goloba, ki je vodstvo prevzela v času, ko sta napredek in blagostanje države najedli najprej finančna in covidna kriza, sledita pa še prehranska in energetska. Avtor meni, da bodo vladi težave z opozicijo predstavljale še najmanjši problem.