Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (1. 6.)

Ljubljana, 1. junija - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o novopečenem premierju Robertu Golobu, ki je v parlamentu predstavil ministrsko ekipo nove vlade, ki je bila zvečer tudi potrjena, in o prvi seji nove vlade. Poročale so tudi o zadržanem nakupu banke Nova KBM s strani madžarske banke OTP, katere solastnik naj bi bil ruski oligarh.