Ljubljana, 1. junija - V 71. letu starosti je po dolgotrajni hospitalizaciji umrl evangeličanski duhovnik Geza Erniša, poroča spletni portal Vestnik. Bil je prvi evangeličanski škof na Slovenskem, to funkcijo je opravljal 18 let do leta 2013. Po umiku s funkcije škofa je dobil naziv častni škof slovenske evangeličanske cerkve.