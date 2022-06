Angleški in španski navijači lahko doma prijavijo nasilje na finalu lige prvakov

Pariz, 1. junija - Kaotična finalna tekma lige prvakov, ki je sprožila burne odzive v Franciji in v obeh državah, od koder sta udeležena kluba, je dobila še eno nadaljevanje oziroma poglavje. Navijači, ki so bili žrtve nasilja pred in med tekmo na stadionu Stade de France, bodo prijave lahko vložili tudi v svojih državah, poroča nemška tiskovna agencija dpa.