Evropsko računsko sodišče: Konkurenčnost malih podjetij se s podporo EU ni bistveno izboljšala

Luxembourg, 1. junija - Konkurenčnost malih in srednjih podjetij se s podporo ukrepov EU ni povečala, je v danes objavljenem poročilu ugotovilo Evropsko računsko sodišče. Revizorji so zato pozvali Evropsko komisijo in države članice, naj bolje uporabijo financiranje EU, da se bo z njim uspešno pomagalo malemu gospodarstvu.