Po mnenju koalicijskih strank ministri pred nalogo reševanja energetske in prehranske krize

Ljubljana, 1. junija - Poslanske skupine Svoboda, SD in Levica med ključne prioritete nove ministrske ekipe postavljajo reševanje energetske in prehranske draginje ter reševanje posledic epidemije covida-19, kar bo nova vlada podedovala od prejšnje. Med izzivi prihodnosti so našteli tudi vprašanje javnega zdravstva, solarizacije in elektrifikacije države.