V opoziciji kritike na račun koalicijske pogodbe, v koaliciji na račun dela odhajajoče vlade

Ljubljana, 1. junija - Na seji DZ ob potrjevanju ministrskih kandidatov bodoče vlade poteka razprava poslancev. V opozicijskih vrstah so med drugim kritični do koalicijske pogodbe in do po njihovi oceni nestrokovnih ministrskih kandidatov. V koaliciji pa izpostavljajo nekatere po njihovem mnenju sporne prakse odhajajoče vlade, med drugim neustavne proticovidne ukrepe.