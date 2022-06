Boris Johnson zna zelo hitro menjati plenice

London, 1. junija - Britanski premier Boris Johnson je danes zatrdil, da lahko zamenja plenico hitreje od večine ljudi, poroča nemška tiskovna agencija dpa. "Povem vam, da sem v zadnjem času zamenjal veliko plenic," je dejal Johnson v rubriki vprašanj in odgovorov na portalu Mumsnet. Ta je namenjen staršem in tistim, ki to šele nameravajo postati.