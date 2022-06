Celje, 1. junija - Celjske policiste so v dopoldanskih urah obvestili, da je neznani kolesar na Kosovelovi ulici v Celju v zrak izstrelil nekaj nabojev in odpeljal s kraja. Prve ugotovitve kažejo, da moški ni streljal s pravim strelnim orožjem, so sporočili s Policijske uprave Celje.