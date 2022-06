Po desetih letih ponovno razpis pripravniških mest v vzgoji in izobraževanju

Ljubljana, 1. junija - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo za šolsko leto 2022/23 po desetih letih ponovno razpisalo klasična pripravniška mesta s sklenjenim delovnim razmerjem na področju vzgoje in izobraževanja. Razpis bo objavljen v uradnem listu in na spletnih straneh ministrstva predvidoma v petek, so danes sporočili z ministrstva.