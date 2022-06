V opoziciji kritični do ministrskih kandidatov in dela programa nove vlade

Ljubljana, 1. junija - Predstavnika SDS in NSi Anže Logar in Vida Čadonič Špelič sta v ločenih predstavitvah stališč poslanskih skupin izrazila kritičnost do nekaterih ministrskih kandidatov bodoče vlade. Med drugim sta jim očitala pomanjkanje strokovnosti. Poslanci omenjenih strank ministrske ekipe na današnji seji DZ po pričakovanjih tako ne bodo podprli.