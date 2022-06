V Mariboru razglasili študenta ambasadorja gostoljubja in dobrega počutja

Maribor, 3. junija - Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor (VSGT) je v četrtek razglasila letošnja najbolj obetavna študenta, ki sta prejela naziv "ambasador gostoljubja" in "ambasador dobrega počutja". S tem ne le spodbujajo študente k vrhunskosti na svojem področju, ampak tudi promovirajo trenutno iskane poklice v gostinstvu, turizmu in velnesu.