Arso v soboto vabi na dan odprtih vrat

Ljubljana, 3. junija - Agencija RS za okolje (Arso) v soboto pripravlja dan odprtih vrat. Obiskovalci se bodo lahko na vodenih ogledih seznanili s tem, kako agencija spremlja stanje okolja, kako poteka delo v ozadju, preden objavijo napovedi in opozorila, ter kako jim lahko informacije agencije koristijo.

"Na agenciji za okolje omogočamo, da se lahko prebivalci Slovenije in ustanove ustrezno odločajo v različnih življenjskih okoliščinah, pa naj gre za izlet, kmetovanje, poplave, onesnažen zrak, varnost letenja, energetiko ali za alergijsko občutljivost," so zapisali v vabilu.

Kot pravijo, z napovedmi vremena, onesnaženosti zraka, opozarjanjem pred poplavami, plazovi in sušo ter z bioprognozo prispevajo k zmanjševanju naravne ogroženosti ljudi in njihovega premoženja.

Vodeni ogledi se bodo začeli ob 8.00, 9.45 in 11.30. Predstavitve bodo informativne narave, kar pomeni, da bodo podali splošen prikaz področij, ki jih obravnavajo, pravijo in dodajajo, da pa bodo z veseljem zagotovili kontakte kolegov, ki bodo na razpolago za obširnejša, natančnejša in osebna pojasnila.