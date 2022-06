Ljubljanska borza: SBI TOP z rastjo

Ljubljana, 1. junija - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes okrepil za 0,71 odstotka in trgovanje končal pri 1154 točkah. Posredniki so ustvarili za nekaj več kot milijon evrov prometa. Najbolj zanimive so bile vlagateljem tudi tokrat delnice Krke, ki so indeksu tudi najbolj izrazito pomagale navzgor; podražile so se za 1,82 odstotka.