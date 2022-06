Vreme: Sončno in jasno

Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, ob morju 17 stopinj Celzija. V četrtek dopoldne bo povečini sončno. Popoldne in zvečer bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki se bodo nadaljevale v noč. Možne bodo tudi posamezne močnejše nevihte. Zapihal bo severovzhodnik, v noči na petek na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 30 stopinj Celzija.

Obeti: V petek bo delno jasno, sprva ponekod v notranjosti pretežno oblačno in ponekod po nižinah megleno. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Popoldne bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihta, nekaj jih bo možnih tudi ponoči predvsem v severnih krajih. V soboto bo sončno in vroče s kakšno popoldansko nevihto.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje enakomernega zračnega tlaka. Iznad severovzhodne Evrope sega proti Alpam oslabljena vremenska fronta. Od zahoda priteka nad naše kraje toplejši in še vedno razmeroma vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V četrtek bo sprva delno jasno, nato spremenljivo oblačno. Nevihte bodo do večera zajele večino sosednjih pokrajin, le ob severnem Jadranu bo sončno vreme.