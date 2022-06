V Rigi predstavitev slovenske LGBT literature

Ljubljana, 2. junija - Na literarnem festivalu Punctum v Rigi se bosta danes predstavili slovenska in latvijska LGBT literatura. Festival že peto leto organizira literarna in filozofska revija, ki nosi enako ime kot festival. Slovensko stran bodo predstavljali Aljaž Koprivnikar, Vesna Lemaić, Brane Mozetič in Suzana Tratnik, so sporočili iz Škuca.