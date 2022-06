V sojenju "doktorju Oskarju" za prihodnjo sredo napovedane zaključne besede

Nova Gorica, 1. junija - Sojenje Franju Keleminoviću, znanemu tudi kot doktor Oskar, ki mu tožilstvo očita mazaštvo in oderuštvo, se na Okrožnem sodišču v Novi Gorici približuje koncu. Po današnjih zadnjih zaslišanjih prič je sodnik Igor Majnik zaključil glavno obravnavo. Za prihodnji teden v sredo so tako napovedane zaključne besede in izrek sodbe.