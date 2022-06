Več kot pet milijonov ukrajinskih otrok odvisnih od humanitarne pomoči

New York, 1. junija - Več kot pet milijonov ukrajinskih otrok je odvisnih od humanitarne pomoči, so danes sporočili iz Unicefa. Ob mednarodnem dnevu zaščite otrok, ki se obeležuje prvega junija, so v Unicefu opozorili, da je od začetka vojne v Ukrajini bilo v napadih ubitih vsaj 262 otrok, ranjenih pa vsaj 415.