Golob: Nova vlada si ne bo mogla privoščiti 100 dni miru

Ljubljana, 1. junija - Predsednik vlade Robert Golob je ob predstavitvi liste ministrskih kandidatov v DZ dejal, da so ekipo sestavili iz izkušenih politikov in strokovnjakov, saj mora vlada biti takoj operativna. "Ne želimo, da bo vlada novincev potrebovala 100 dni miru, ker vemo, da ga ne bomo imeli," je dejal. Zaveda se namreč, da so razmere v svetu zaostrene.