Zavarovalnica Triglav bo v Murski Soboti in Rogatcu postavila mobilni cenilni enoti

Murska Sobota/Rogatec, 1. junija - Zavarovalnica Triglav bo po neurju, ki je pretekli teden zajelo vzhodne in severovzhodne dele Slovenije, v Murski Soboti in Rogatcu postavila dve mobilni cenilni enoti. Namenjeni bosta ogledu in cenitvi avtomobilskih škod v primeru masovnih škodnih dogodkov, so danes sporočili iz zavarovalnice.

Zaradi hudega neurja, ki je pred tednom dni z obilnimi padavinami, točo in močnim vetrom povzročilo ogromno težav in škode predvsem v vzhodnem in severovzhodnem delu države, je Zavarovalnica Triglav že konec prejšnjega tedna na teren poslala okrepljene ekipe cenilcev. Zdaj bo v Murski Soboti in Rogatcu, kjer je bilo najhuje, postavila še dve mobilni cenilni enoti, ki bosta začela delovati konec tega tedna.

Z njuno pomočjo bodo lahko zavarovanci opravili cenitev škode na vozilih v neposredni bližini doma oz. kraja, kjer so nastopile ekstremne vremenske razmere.

Kot je opozoril direktor službe za kakovost in odnose s pogodbenimi izvajalci v Triglavu Boris Kuhelj, pa morajo stranke, ki so utrpele škodo na vozilih, pred obiskom mobilnih enot obvezno izpolniti predprijavni spletni obrazec na spletni strani www.triglav.si, s čimer se bodo izognile gneči na cenilnih mestih in si zagotovile svoj termin za ogled poškodb na vozilu.

Po prijavi jih bo kontaktiral predstavnik Zavarovalnice Triglav in se z njimi dogovoril za termin obiska mobilne cenilne enote. "Na ta način želimo poenostaviti postopek reševanja škodnih zahtevkov, ob tem pa se zavedamo, da je ob tovrstnih škodnih dogodkih najpomembnejša hitra in učinkovita storitev. Škodne dogodke obravnavamo strokovno in ažurno, škode pa izplačujemo že naslednji dan po cenitvi, če se stranka z oceno strinja," je še dejal Kuhelj.

Mobilni cenilni enoti sta opremljeni z vso potrebno infrastrukturo za opravljanje cenitev, tako da omogočata hitro in kakovostno storitev. Naročanje je preprosto, čakalnih vrst ni, stranke lahko ves postopek uredijo na enem mestu in v sodelovanju z zunanjim partnerjem tudi izvedejo popravilo vozila.

Prijavo škode pa lahko na daljavo uredijo tudi lastniki v neurju poškodovanih nepremičnin, in sicer na spletni strani Triglav.si ali preko mobilne aplikacije Triglav asistenca.

Kot opozarjajo v Triglavu, z oddajo prijave ni treba hiteti. Kljub temu da za prijavo škode velja tridnevni rok po njenem nastanku, bo namreč zavarovalnica v primeru tovrstnih dogodkov upoštevala tudi poznejše prijave, so napovedali.