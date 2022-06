V nedeljo v Kranju okrog 150 tekačev na šest in 12-urnem teku

Kranj, 1. junija - V nedeljo, 5. junija, se bo od 7. do 19. ure okrog 150 tekačic in tekačev v središče Kranja pomerilo na šest in 12-urni tekaški preizkušnji. Na startni listi so tekači iz 15 držav in Slovenije. Na tekmo bodo po zatrdilih organizatorjev, atletskega kluba ultramaraton Slovenija (AKUS), prišli tudi najboljši tuji ultramaratonci.