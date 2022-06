HSE končal nakup večinskega deleža družbe Energija plus

Ljubljana/Maribor, 1. junija - Vodstvi družb Holding Slovenske elektrarne (HSE) in Elektro Maribor sta danes sklenili pogodbo o prenosu poslovnega deleža v družbi Energija plus. S tem je HSE postal 51-odstotni lastnik družbe Energija plus, ki je bila doslej del skupine Elektro Maribor, so sporočili iz HSE in Elektra Maribor. AVK je nakup odobrila 18. maja.