V bežigrajski knjižnici odprli zbirko varuha človekovih pravic

Ljubljana, 1. junija - V Knjižnici Bežigrad so danes odprli posebno zbirko, ki jo je Mestni knjižnici Ljubljana (MKL) podaril varuh človekovih pravic. Po besedah direktorice MKL Teje Zorko je namen vzpostavitve zbirke in sodelovanja približati varuha človekovih pravic širši publiki ter širiti znanja s področja varovanja človekovih pravic in svoboščin.